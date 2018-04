di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - La truffa dell’oro è andata in scena tra l’Alta Padovana e Treviso.per una cifra complessiva di, da cinque “uomini d’affari” attraverso l’azienda “Euro international network business consulting” srl didichiarata poi fallita il 27 luglio del 2016. Ai truffati è stato promesso un investimento in oro, estratto da una miniera in Africa della Guinea Francese, per arrivare a une con la restituzione dell’intesa somma spesa per l’acquisto del metallo prezioso.