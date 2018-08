A 52 anni rischia di farsi travolgere per fotografare i treni

di Marina Lucchin

PADOVA - La sua passione per i treni stava per costare la vita a un 52enne padovano che è stato multato dalla polizia ferroviaria perché pizzicato a riprendere un convoglio in transito camminando sui binari.È successo la sera di Ferragosto quando l’uomo è stato trovato mentre camminava sulla linea Padova-Milano all’altezza della chilometrica 227+600. Il macchinista del treno in transito l’ha visto e ha subito allertato la Polfer.