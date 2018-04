di Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - ". Conoscerli mi permetterebbe di continuare a voler bene a mio figlio, grazie ai suoi doni, tramite loro".è una mamma che ha vissuto il peggiore dei drammi. Il suo Alessandro, che di cognome faceva Quitadamo e viveva con lei a Busto Arsizio, è morto l'ultimo dell'anno. Un 31 dicembre da incubo., s'era sentito male tre giorni prima di Natale, era piombato improvvisamente a terra proprio mentre si accingeva a salutare i colleghi prima delle ferie. Doveva assentarsi per le vacanze dal centro di revisione veicoli dove lavorava a Gallarate, e invece, aneurisma nella variante "blister-like", la più grave, violenta, da togliere il fiato. Il ricovero all'ospedale di Varese in condizioni disperate, il tentativo di un intervento, i medici che tentano il tutto per tutto, le condizioni che sembrano stabilizzarsi, poi un secondo aneurisma cerebrale, la fine. E quella volontà, chiara ai familiari. Alessandro muore il giorno di San Silvestro, poco prima che il resto del mondo brindi al nuovo anno, e dona gli organi. Il cuore, il fegato, i due reni, i polmoni. Il primo dell'anno cinque interventi in giro per l'Italia restituiscono la vita ad altrettante persone in lista d'attesa. I polmoni vengono impiantati su un uper mano dell'équipe di Chirurgia toracica e centro trapianto di polmone diretta dal professor Federico Rea.