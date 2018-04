Tram, il Comune mostra il progetto: via Sografi e una monorotaia

di Mauro Giacon

PADOVA - I tecnici hanno parlato. Secondo lo studio dellacommissionato dal Comune non c’è mezzo che tenga al cospetto del, cioè il tram attuale. Per versatilità, risparmio, ingombri, l’evoluzione dell’attuale tram su monorotaia è da preferire rispetto al tram tradizionale (su doppia rotaia) e soprattutto sul bus elettrico, la vera alternativa. A conti fatti i bus “consumano” di più e portano meno persone. Il percorso migliore, come da indiscrezioni, resta quello che dall’ospedale passa per, entra nella ciclopedonale e lambendo il parco Iris arriva sul ponte per poi scendere a Voltabarozzo. Le alternative, via Facciolati e via Crescini sono più lunghe, dunque costano di più, e soprattutto paralizzerebbero il traffico per la carreggiata stretta. Provate a immaginare una via Facciolati a senso unico.