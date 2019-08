Giordani: «Nuove linee del tram, vado avanti col progetto»

di Alberto Rodighiero

PADOVA - «Se Toninelli ha intenzione di cambiare il progetto del Sir 3, ce lo scriva». Sergio Giordani da oggi e per un paio di settimane, sarà in vacanza. Il sindaco, però, prima di lasciare il suo ufficio per un po’ di riposo, vuole mandare un messaggio chiaro ai padovani: non è previsto nessun passo indietro sul Sir 2 e sul Sir 3. Nonostante la polemica innescata lunedì scorso dal sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci e dal parlamentare del Movimento 5 Stelle Raphael Raduzzi, il primo cittadino è intenzionato ad andare avanti per la sua strada.