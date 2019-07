di Luisa Morbiato

PADOVA L'incidente occorso al tram lunedì in Stazione ha rinfocolato le polemiche sull'opportunità di realizzare le altre due linee. «L'obsoleto tram di Padova deraglia dopo appena un mese dall'ultima uscita alla Guizza dove per miracolo nessuno si è ferito gravemente. In Piazzale Stazione dice Liliana Gori portavoce del Comitato No Rotaie è deragliato ad una velocità ridottissima e ciò spaventa ancor di più poiché lascia intendere che è pericoloso a prescindere alla velocità».