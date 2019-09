​Lavori, traffico paralizzato in mattinata nell'area di Padova Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questa mattina nell'area difuori dalla tratta autostradale. Le lunghe code per entrare in città si sono verificate principalmente a causa dei lavori realizzati da Veneto Strade sulper sostituire i giunti stradali. Il traffico è diminuito a metà mattinata ma sono attesi gli stessi disagi anche nei prossimi giorni (considerando anche che mercoledi ricominceranno le scuole).La scorsa settimana il Comune aveva protestato chiedendo di fare i lavori di notte ma Veneto Strade ha risposto che non è possibile. Si erano detti contrariati anche i sindaci di Vigonza e Cadoneghe visto che gli intasamenti stanno interessando anche i loro territori. I lavori sull'attuale corsia termineranno alla fine di questa settimana, poi si passerà all'altra corsia. L'intervento dovrebbe chiudersi la terza settimana di settembre.