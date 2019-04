Timbra il cartellino e va in palestra. Condannata ex funzonaria Arpav

PADOVA - Timbrava il cartellino e poi andava in palestra: è stata condannata a un anno e sei mesi, e a una provvisionale di 50mila euro, un'ex funzionaria dell'Arpav di Padova che tra il 2016 e il 2017 per decine di volte ha timbrato il cartellino la mattina per poi andare a fare ginnastica. A smascherarla sono stati i carabinieri del nucleo investigativo che l'hanno ripresa più volte mentre usciva dall'ufficio. Oggi la donna è stata condannata con rito abbreviato. Davanti al giudice civile si svolgerà la causa per il risarcimento dei danni d'immagine: l'Arpav ha chiesto un risarcimento di 90 mila euro.

