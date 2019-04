Timbra il cartellino e va in palestra, ​l'Arpav chiede i danni: 95mila euro

di Luca Ingegneri

PADOVA - Quelle raccolte dai carabinieri sarebbero prove granitiche.e deposizioni dei titolari delle due palestre deporrebbero a favore della pubblica accusa. Che non ha avuto remore nel sollecitare la condanna dell'imputata. Un anno ed otto mesi di reclusione e 1400 euro di multa, con lo sconto di un terzo della pena contemplato dal rito abbreviato. Questa la richiesta del pubblico ministero Maria D'Arpa al processo che vede, accusata diperché, secondo l'accusa, in almeno 45 occasioni tra il giugno del 2017 e il febbraio del 2018, avrebbe lasciato il posto di lavoro per andare inIl sostituto D'Arpa ha anche chiesto al giudice dell'udienza preliminare Mariella Fino di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento del danno. Ed è un conto salato quello che l'Agenzia regionale per l'Ambiente del