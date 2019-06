Tentato omicidio: 38enne massacrato a badilate, calci e pugni. Due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Al termine di immediate indagini i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme (Padova) hanno, ai danni di unIn manette sono finiti due pregiudicati:, 46enne di, 69enne di. La vittima sarebbe stata Giacomo Dardengo.Il 17 giugno a Pernumia, nel Padovano, alle 23.30, i carabinieri sono stati allertati per aver udito urla provenire da una abitazione. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato Dardengo semi incosciente a terra, sanguinante, la madre stava cercando di prestargli soccorso. L'uomo è stato portato in ospedale dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e svariate fratture alle costole e al volto, ed è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni. Cosa era successo? La vittima, Dardengo, era arrivato a casa della madre, trovandovi i suoi due aguzzini, Gechele (convivente della donna) e il suo amico Binato. Fra i tre è nata una discussione, poi degenerata: la vittima è stata colpita con una badilata e poi con una raffica di calci e pugni, finché non si è accasciato a terra. Avvisato il pubblico ministero di turno, Maria Giulia Rizzo. I due soggetti sono stati condotti in caserma e arrestati, ritrovato anche il badile, spezzato.