Donna tenta suicidio nel Bacchiglione, rodigino si tuffa e la riporta a riva

PADOVA - Una donna di 44 anni, M.M., residente a Saonara, ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Bacchiglione, oggi 23 agosto, a Padova, presso il ponte Sabbionari. Un uomo che passava sul Lungargine Scaricatore, P.G. di 42 anni, di Rovigo, vedendo la donna in difficoltà, non ci ha pensato due volte e si è lanciato nelle acque del fiume. Ha raggiunto la donna a nuoto e l'ha riportata a riva. Intanto alcuni runners che frequentavano il percorso dello Scaricatore hanno allertato i soccorsi. Altri passanti sono intervenuti, trascinando la donna sulla sponda insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco. Lì i sanitari del 118 e i carabinieri, hanno praticato la rianimazione, riuscendo a farle riprendere i battiti del cuore. La donna è stata portata in ospedale, dove si trova in Rianimazione e tuttora in pericolo di vita.

