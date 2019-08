di Elisa Fais

PADOVA - Alè allarme per rischiotra i bimbi della sezione primavera, dai 2 ai 3 anni, e delle classi elementari. Almeno un centinaio di famiglie padovane in queste ore stanno ricevendo l’avviso inviato dall. Via e-mail il dipartimento di Prevenzione, igiene e sanità pubblica ha spedito ad ogni genitore l’impegnativa per l’esecuzione del test ai figli. Il fatto ha scatenato la preoccupazione di tanti, che durante le ferie si sono ritrovati tra le mani l’invito inaspettato. Dopo il caso all’università, ora scatta il piano di prevenzione contro la tubercolosi anche al Collegio Dimesse. La giovane straniera risultata positiva alla Tbc nelle scorse settimane, ha frequentato anche le classi della scuola d’infanzia e della sezione primavera all’istituto paritario tra febbraio e aprile. La studentessa 22enne, iscritta a Scienze della Formazione e giunta a Padova per un breve periodo per motivi di studio, ha prestato servizio come educatrice al Collegio Dimesse.