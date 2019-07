di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Percorre chilometri in tangenziale contromano, rischiando più volte anche il frontale. È successo ieri, intorno a mezzanotte e mezza, lungo, dallo svincolo di via dei Colli a via Armistizio. Protagonista un 70enne a bordo di unache è stato bloccato dalla polizia, allertata da parecchi automobilisti che l’avevano incrociato. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e la carta di circolazione: il veicolo è stato sottoposto a fermo. Un testimone: «Andava forte e ha rischiato di prendere in pieno il Suv davanti a me».