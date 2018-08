Tangenziale di Padova, due autovelox ricominciano a fare multe

di Alberto Rodighiero

PADOVA -. Venerdì è stato riattivato il dispositivo che si trova in corso Kennedy (direzione Padova sud, sopra corso Stati Uniti), ieri invece si è riacceso quello di corso Australia all’altezza della statale 47 ( direzione Padova Ovest). La telecamera di corso Kennedy era spenta lo scorso 23 maggio: nei giorni scorsi è stata sottoposta ad un aggiornamento tecnologico che l’ha resa conforme alle nuove disposizioni di legge. Il velox di corso Australia invece era stato disattivato lo scorso 26 aprile e anche in questo caso sono stati fatti dei lavori per ammodernarlo.