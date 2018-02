di Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - I numeri sono forti: meglio non spaventarsi ma stare attenti. Perché il bilancio dei primi cinque mesi di t-red, i famigerati strumenti piazzati in undici incroci pericolosi dal 18 settembre 2017 ad oggi è un monte di sanzioni che a guardarlo sembra elevatissimo,, ma se scorporiamo il dato si tratta di 2,8 sanzioni ogni 24 ore per ogni apparecchio. Certamente non hanno fatto bene alle tasche di chi ha preso la multa e siccome il Comune sbriga le notifiche nel giro di un mese sono almenoMa non sono nemmeno tante se il passaggio del rosso è una parte minoritaria rispetto all’infrazione più comune, il superamento della linea bianca di arresto, abitudine, fra l’altro, di molti motociclisti che superano la fila per mettersi in pole position.Spiega il comandante della polizia locale Fontolan: «. Un dato sorprendente per i cittadini che capiscono, prova fotografica alla mano, quando hanno sbagliato. É vero invece che, soprattutto nei primi mesi, abbiamo avuto moltissime richieste di chiarimenti».