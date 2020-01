Donna di 30 anni si getta sotto il treno: in tilt la linea Padova-Bologna

BATTAGLIA TEME (PADOVA) - Una persona si è gettata sotto il treno questa mattina, 10 gennaio, lungo la linea ferroviaria Bologna-Padova, nel comune di Battaglia Terme. Si tratta di una donna di 30 anni. Sul posto carabinieri e Polfer.Disagi alla circolazione dei treni da e per Bologna, accumulati forti ritardi.



Aggiornamento ore 10.45

Riattivata alle 10.45 la circolazione ferroviaria fra Monselice e Terme Euganee (linea Bologna – Padova), sospesa dalle 9 per l’investimento di una persona a Battaglia Terme.



Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678

