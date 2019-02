Stanga, torna l'incubo spaccate: i residenti fanno scappare il ladro

di Marco Aldighieri

PADOVA - È tornato l'incubo delle spaccate alla Stanga. Dopo l'arresto del 23 gennaio di un tunisino da parte dei carabinieri, nel rione sembrava essere tornata la sicurezza. Invece venerdì, poco dopo le 21.30, un uomo armato di mattone ha tentato di sfondare i vetri di un Suv di colore bianco posteggiato in via Anelli davanti alla sede del sindacato Uil. Non è riuscito nel suo intento perchè alcuni residenti, scesi in strada per difendere il loro territorio, lo hanno messo in fuga. Il bandito, secondo la...