È agli arresti in casa: continua a spacciare droga lanciandola dalla finestra

PADOVA - Pusher pluripregiudicato riusciva a spacciare nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’hanno scoperto i carabinieri della stazione di Legnaro che al termine di un’indagine durata un paio d’anni gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare. Ora per Ben Ahmed Lafi Habib, tunisino, con un domicilio in passaggio Campello a Padova si sono aperte le porte del carcere. Il nordafricano, attraverso un complice, continuava ad avere i contatti con i suoi clienti che arrivavano fin sotto casa. La sostanza stupefacente veniva gettata dalla finestra e l’assuntore di turno lasciava il corrispettivo in denaro nella cassetta delle lettere.



L’indagine che ha portato all’arresto di Ben Ahmed Lafi Habib è cominciata proprio a Legnaro, nella Saccisica, quando i militari del maresciallo Marialdo Rossin, hanno fermato più giovani che sono risultati in possesso di modici quantitativi di droga. Stiamo parlando di hashish, marijuana e cocaina. Portati in caserma per essere identificati, gli assuntori messi alle strette hanno ammesso di aver acquistato la droga dal tunisino. Una ventina le persone identificate dall’Arma a cavallo tra Legnaro, Saonara e Padova. Tutti giovani di età compresa tra i venti e i trent’anni, che per lo sballo non esitavano a spendere diverse centinaia di euro. In tutto gli investigatori dell’Arma sono riusciti a documentare la vendita di oltre sette chili di hashish e qualche etto di marijuana e coca. La vendita della sostanza avveniva sia in periferia che a Padova nelle vicinanze dell’abitazione dell’indagato e ha fruttato allo spacciatore oltre 80mila euro. E’ naturale che questa fetta di spaccio rappresenta quella cristallizzata dagli inquirenti, ma il volume d’affari senza dubbio sarebbe molto più redditizio. I contatti avvenivano via telefono. Chiamate veloci, possibilmente sms nei quali si stabiliva luogo e costo dell’operazione. L’altro giorno quando i carabinieri sono arrivati a casa di Ben Ahmed Lafi Habib per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare hanno proceduto anche ad una perquisizione domiciliare. Ebbene dagli accertamenti sono stati rinvenuti elementi che confermerebbero la costante attività di spaccio. Sequestrate utenze telefoniche e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Con questa operazione i carabinieri di Legnaro, sotto la supervisione del Comando provinciale di Padova, sono convinti di aver dato un duro colpo al mercato dello spaccio tra i giovani dell’hinterland padovano e della Bassa. Gli investigatori identificano nell’arrestato, che ora si trova alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria, un pusher di medio valore, in grado di movimentare parecchie dosi. E’ l’ennesima attività anti droga che vede la stazione di Legnaro protagonista. Nell’ultimo anno i militari hanno scoperchiato una fitta rete di spaccio che ha interessato anche giovani adolescenti. Una piaga, dunque, che ha fatto suonare il campanello d’allarme tra le istituzioni, con inevitabile potenziamento dei controlli.

