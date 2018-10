PADOVA - Arriva il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito all'arresto del tunisino pluripregiudicato e irregolare arrestato la scorsa notte a Padova e sospettato di essere l'autore delle spaccate in città negli ultimi mesi. «Un tunisino di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver messo a segno decine di colpi nel centro di Padova.E avanti col piano di rafforzamento degli organici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. A Padova, in Veneto e in tutte le questure d'Italia. Grazie alle forze dell'ordine e un abbraccio ai padovani.».