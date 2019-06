LEGGI ANCHE

PADOVA - Ilhacittadina unin attesa di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, violando di fatto quanto previsto dal decreto Salvini. La notizia arriva dal sindaco Sergio Giordani, che guida una giunta civica sostenuta dal Pd. Giordani ha spiegato di aver preso la decisione, la prima del genere in Veneto, per tutelare il Comune rispetto a eventuali ripercussioni giudiziarie come accaduto a Bologna e Firenze, dove i tribunali hanno accolto i ricorsi di alcuni richiedenti asilo che si erano visti respingere la richiesta di iscrizione anagrafica.