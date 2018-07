CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Costano mediamente 3.500 euro e la loro tecnologia migliora anno dopo anno, come accade per computer e cellulari. Controllano i parchi e i parcheggi, le piazze e gli incroci. Spesso giocano un ruolo importante per le indagini dopo furti e rapine,