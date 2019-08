di Gabriele Pipia

PADOVA Quattro gruppi sono già attivi e coinvolgono oltre duecento persone. Altri tre stanno prendendo forma e andranno a potenziare ulteriormente il “Controllo del vicinato” a Padova. Intanto il consigliere Luigi Tarzia annuncia un’altra importante novità: «Stiamo studiando i dettagli della polizza assicurativa collettiva per furti, danneggiamenti e rapine. Entro 15 giorni sarà predisposta una relazione e l’obiettivo è avere il piano pronto per la fine dell’anno». Fa tutto parte di quello che Tarzia definisce “pacchetto sicurezza”.Partiamo dal Controllo di vicinato. Il 23 luglio sono stati ufficialmente attivati i gruppi nelle zone Pescarotto, Borgomagno, San Carlo e San Bellino. I residenti-sentinelle erano inizialmente 142 e un mese dopo sono più di 200. «Abbiamo già richieste per estendere il progetto ad altre zone della città - spiega Tarzia, consigliere della Lista Giordani e presidente della commissione Sicurezza -. Penso a viale Sant’Antonino all’Arcella ma anche a piazza De Gasperi, dove c’è già un comitato molto attivo su questo fronte e abbiamo già organizzato due incontri. Anche a Mortise diversi residenti stanno iniziando ad interessarsi». Va sottolineata soprattutto la situazione in piazza De Gasperi, dove i residenti hanno già ingaggiato dei vigilanti privati aprendo un forte dibattito e suscitando le critiche del questore.