Fa una tracheotomia al partner, soffocato durante il sesso estremo

di Marco Aldighieri

PADOVA - Un incontro attraverso una, l’uso di cocaina e poi il. Una serata da sballo con il finale thrilling: un 35enne dietro alle sbarre per lesioni personali aggravate e il suo partner in ospedale con una ferita alla gola. L’arrivo in un’abitazione della città di un’ambulanza e di due pattuglie dei carabinieri, e il sequestro di un paio di forbici, di alcuni falli in lattice e di una cintura in cuoio. Sul pavimento della camera da letto un lago di sangue.