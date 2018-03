Casellati neoeletta vola a Genova: «L'avevo promesso a mio figlio»

di Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA La pallina nella roulette del Senato alla fine si è fermata sulla casella con il suo nome. Maria Elisabetta Alberti Casellati è la prima donna a occupare la seconda carica dello Stato. Settantun anni, rodigina di nascita ma padovana d'adozione, la prima telefonata ricevuta dopo la proclamazione è stata della, che nel pomeriggio ha poi rivelato: «Mamma era emozionatissima e io quanto lei, ha sdrammatizzato con una battuta, dicendo che sarà stata contenta anche la sua amica stilista, vedendo in tv l'abito blu che le aveva confezionato».La prima visita al Capo dello Stato Sergio Mattarella, poi ha incontratodal quale ha ricevuto in dono una collana. All'ex Cavaliere, peraltro, è legata dal 1994, da quando cioè è nata Forza Italia.La vita della senatrice da sempre si divide tra la famiglia e la politica. Adora il nipotino Giancarlo, che è la sua grande passione. E il bambino, 9 anni, la ricambia: ieri è rimasto incollato alla tv in attesa di seguire la diretta del Senato, scalpitando fino a quando non l'ha vista parlare in diretta. «Ma che bel discorso ha fatto la mia nonna», ha commentato entusiasta e commosso.LA SUA DOMENICA - Ieri la giornata, iniziata con la suspense della politica, per la neo eletta è finita in famiglia: da Roma è partita per Genova, rifiutando l'. Sì, perché non ha proprio voluto rinunciare all'appuntamento preso nei giorni scorsi quando non pensava proprio che sarebbe diventata presidente del Senato: nel capoluogo ligure, al teatro Carlo Felice, oggi alle 15,30 sarà in prima fila ad applaudire il figlio, affermato direttore d'orchestra, che si cimenterà con la "Rondine" di Puccini. Con lei ci sarà pure il marito, l'avvocato Giambattista Casellati, con il quale quest'anno festeggerà le nozze d'oro.