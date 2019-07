Scuolabus ribaltato, l'autista non fuggì: indagati anche i titolari della ditta

di Marco Aldighieri

ARQUÀ PETRARCA - Quel 17 maggio l’autista dello scuolabus ribaltato ad Arquà Petrarca non è scappato. Anzi, si è fermato a prestare i primi soccorsi aiutando i tredici bambini a uscire dal mezzo e prendendo anche i loro zaini. E così il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, ha chiesto e ottenuto di annullare la misura restrittiva (obbligo di firma) contro il romeno di 51 anni Deniss Pandaru residente a Rovigo. Lo straniero rimane comunque indagato per il reato di fuga da incidente e abbandono di persone incapace. E rimane iscritto nel registro degli indagati, in concorso con i titolari della Seaf di Este (gestore degli scuolabus) Rodolfo Pasqualotto ed Egisto Azzolin, per lesioni. Intanto la pubblica accusa ha nominato un consulente di parte, l’ingegnere Fais, per accertare se il pullman era stato sottoposto alla corretta manutenzione.