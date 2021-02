PADOVA - La riunione decisiva è fissata oggi alle 12. E le proposte da vagliare per far fronte all’esubero di iscrizioni in alcuni licei sono pronte, sulla scorta di un impegno preso da tutti i convocati: dare una risposta adeguata affinché ogni ragazzo possa intraprendere l’indirizzo di studio che ha scelto, senza vedersi costretto a iscriversi in un istituto privato, o ad andare troppo lontano da casa. Nella discussione odierna, quindi, si valuterà la possibilità di prendere in affitto delle aule a poca distanza dalla sede principale, o, dove sarà possibile, di riadattare degli spazi all’interno di quest’ultima. Il summit online, infatti, è stato fissato proprio per affrontare il problema del numero altissimo di studenti che l’hanno prossimo vogliono entrare nei licei scientifici “Ippolito Nievo” ed “Enrico Fermi”, e di Scienze Umane “Duca D’Aosta”: le segreterie hanno ricevuto rispettivamente 90, 60 e addirittura 117 domande in più. E l’overbooking si è registrato pure all’Einstein di Piove di Sacco, al Caro di Cittadella e in un plesso di Monselice.



Fabio Bui, presidente della Provincia, quindi, ha voluto riunire i vari attori coinvolti nell’operazione finalizzata a dare risposte al numero incredibile di richieste: con lui ci saranno Alessandro Bisato, vice presidente con delega alle Politiche Scolastiche, il provveditore Roberto Natale e i tre presidi Maurizio Sartori, Alberta Angelini e Alberto Danieli. Che la soluzione sia in dirittura lo conferma lo stesso Bui. «Metteremo a disposizione aule che prenderemo in affitto e altre che ricaveremo negli edifici scolastici. Stamane cercheremo di capire il fabbisogno, ma la Provincia si impegna a far sì che tutti i ragazzi siano soddisfatti. Poi, però, andrà fatta una riflessione sull’offerta formativa, che non deve essere soggetta alle mode, ma alle necessità del mondo del lavoro»

«E’ esploso il caso - ha proseguito Bisato - ma stiamo trovando il modo per garantire agli studenti di iniziare il percorso che hanno in animo. Moltissimi si sono orientati verso il liceo, piuttosto che sugli istituti tecnici, in città e anche in Provincia. Il trend andrà avanti per un biennio e poi ci sarà un’inversione di tendenza perché ci troveremo classi vuote per il calo demografico. A Cittadella e a Monselice abbiamo intanto risolto, trasformando alcuni laboratori in aule. Daremo risposte a tutti, facendo in modo che l’eventuale opzione della scuola privata risulti una libera scelta e non una costrizione».

«Bisogna - ha detto poi - Maurizio Sartori, preside del Nievo - che gli spazi delle nuove aule siano nelle vicinanze, perché risulterebbe problematico, sia per gli studenti, che per i docenti, andare lontano da via Barbarigo. Importante è reperirli e poi, sulla scorta del numero di classi attivato, sarà poi il provveditorato a mandarci gli insegnanti necessari. C’è un boom di iscrizioni ai licei, perché molti ragazzi quest’anno hanno fatto questa scelta, mentre istituti tecnico-professionali, come Einaudi e Calvi, hanno ancora disponibilità, così come l’Alberghiero e l’Artistico».

Le famiglie, intanto, sono preoccupate perché lo scenario non è ancora definito e alcuni genitori hanno persino preso in considerazione un ricorso al Tar qualora i loro figli restino esclusi dal liceo prescelto. «Visto lo stato di cose - ha osservato Isabella Rusin - speriamo che congelino la situazione in attesa di trovare una soluzione che non sia quella di smistare a casaccio i nostri figli, o di costringerli a iscriversi alle private. Finora c’è stato un marasma e un rimpallo tra istituti: meno male che ora c’è un tavolo di discussione». «A delineare la situazione - ha detto poi Federica Magagna - è mio figlio: desiderava iscriversi al Fermi, dove abbiamo trovato una preside gentilissima alle prese con gli esuberi, e quindi lui ha osservato che evidentemente “i ragazzi non sono liberi di scegliere la scuola”».«Dopo lo sconcerto iniziale - conclude Alessandra Bergamini - adesso siamo fiduciosi che si possa arrivare a una soluzione. Intanto mio figlio, che voleva andare al Nievo e che hanno dirottato a uno scientifico lontanissimo dalla nostra abitazione che è in centro, l’ho iscritto al Barbarigo«

