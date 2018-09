Scuola e no-vax: entrano in asilo ottocento bambini in meno

di Federica Cappellato

Padova - Ottocento bimbi tenuti a casa. L’incertezza sul tema vaccini - sono molti a chiedersi se è sufficiente l’autocertificazione come da circolare del ministro della salute Giulia Grillo o se vige l’obbligo vaccinale, come da decreto allora firmato da Beatrice Lorenzin e non ancora abrogato - ha comportato, a Padova e provincia, un dato inconfutabile.