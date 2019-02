di Marco Aldighieri/Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Il bigliettaio infedele ha un complice. È stato “pizzicato” un secondo dipendente comunale abile nel falsificare i tagliandi di ingresso per visitare i Musei civici compresa la Cappella degli Scrovegni. Anche lui sui 50 anni, come il socio in “affari”, è indagato dal sostituto procuratore Sergio Dini, titolare del fascicolo, per i reati di falso e truffa ai danni di palazzo Moroni.