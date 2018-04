Scooter contro un'auto in rotatoria. Motociclista sbalzato sull'asfalto

PADOVA - Incidente oggi pomeriggio alle 15 tra un'auto e uno scooter all'altezza della rotatoria che smista il traffico all'incrocio tra viale Codalunga e via Trieste a Padova dove peraltro è presente un cantiere.



Ad avere la peggio il centauro, finito in rianimazione e in prognosi riservata. Di recente l'incrocio semaforico è stato sostituito da un rondò che dovrebbe rendere più fluido il traffico. I lavori di completamento dell'opera non si sono ancora conclusi.



Viabilità in tilt in tutta l'area, tra via Tommaseo, viale Codalunga e via Trieste, che si ripercuote anche in zona Fiera e Stanga. Sul posto per i rilievi e per smistare i traffico la polizia locale di Padova.

