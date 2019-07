di Elisa Fais

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Cinquantasei vittime e 5.800 incidenti stradali nel 2018: sono gli ultimi dati forniti dalla polizia stradale, che tracciano un quadro cupo dei sinistri in provincia. A dieci giorni dalla tragedia di Jesolo, in cui hanno perso la vita quattro ragazzi tra i 22 e i 23 anni, la Cna lancia l'iniziativa La sicurezza sulla strada è bellezza per sensibilizzare gli automobilisti. La categoria Benessere offre uno sconto del 30% da parrucchieri ed estetiste a coloro che dimostrano di avere almeno 20 punti della patente. Il progetto...