Tenta di scippare e poi rapinare due donne: arrestato 45enne trevigiano

Tenta di scippare e rapinare due donne in meno di 10 minuti: il 45enne trevigiano Davide Bernardi è stato arrestato. Aveva tentato di scippare una 65enne in via Diego Valeri e subito dopo tentato di rapinare una 41enne in via Gozzi. Intorno alle 16 una volante, durante il pattugliamento della zona della Stazione, notava la donna agitata che chiedeva aiuto. La signora, italiana di 65 anni, ancora sotto shock, spiegava di essere stata appena vittima di un tentativo di scippo da parte di un uomo che strattonandola e tirandole la borsa che aveva in spalla le aveva intimato di consegnargli i soldi. La signora, tentando di tenere stretta la borsa, aveva iniziato ad urlare chiedendo aiuto finchè un passante era giunto in suo soccorso e aveva colpito lo scippatore con un’ombrellata in testa facendolo desistere. Raccolta la descrizione dello scippatore, la pattuglia si metteva alla sua ricerca nelle vie limitrofe, quando in via Gozzi direzione piazzale Boschetti notava un uomo corrispondente all’identikit fornito dalla vittima che stava tentando di rapinare un’altra donna, la quale, urlando a gran voce tentava di trattenere a fatica la sua borsa. Immediatamente i due agenti bloccavano il malvivente e lo ammanettavano. La giovane, una donna 41enne, originaria della provincia di Pordenone, riferiva di essere stata avvicinata di spalle dall’aggressore che le aveva afferrato la maniglia della borsa che teneva sulla spalla e minacciandole di farle del male le aveva ordinato di lasciare la presa.



Il 45enne, noto alle Forze dell’Ordine, è stato condotto in questura e arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA