Padova - Una pallavolista, un’atleta stroncata giovanissima da un tumore dell’osso. Due meravigliosi occhi scuri che ti guardano, incorniciati da un viso dolcissimo: è la fotografia scelta dai familiari per onorare la memoria di Sara Rodighiero, 13 anni appena, deceduta dopo aver combattuto tenacemente per un anno contro una malattia maligna e particolarmente aggressiva.È stata la Società sportiva Real Padova Asd - settore Pallavolo - a dare il tristissimo annuncio, affidando ai social network il commiato alla sua bella e brava giocatrice: «Giovedì sera ci ha lasciati Sara Rodighiero, atelta della nostra squadra under 13 femminile di pallavolo. Putroppo ha perso la partita contro la malattia che l’aveva colpita la scorsa estate».