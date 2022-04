Padova di rigore sulla strada della sfida-promozione col Sudtirol

PADOVA - Doveva essere una domenica favorevole al Padova, a caccia dell'ottava vittoria di fila targata Oddo in campionato. Invece per oltre settanta minuti ha rischiato di esserlo per un Sudtirol capace di maramaldeggiare in casa del Fiorenzuola. Solo un rigore trasformato da Chiricò (dopo che Ceravolo ne aveva fallito uno nel primo tempo) ha infatti tolto i biancoscudati dagli impacci di fronte a una combattiva Giana Erminio.



Classifica dunque invariata, con gli altoatesini che possono ancora gestire due preziosissimi punti di vantaggio quando mancano 180 minuti alla fine del campionato. Ecco che lo scontro diretto di sabato prossimo assume un valore ancora più importante. Se la capolista dovesse vincere i giochi sarebbero matematicamente fatti, in caso di pareggio tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata con il Sudtirol di scena a Trieste e la truppa di Oddo impegnata all'Euganeo con la Virtus Verona, qualora infine fosse il Padova a prevalere ci sarebbe il sorpasso in vetta e il match ball passerebbe nelle mani di Ronaldo e compagni. Di sicuro al Druso servirà un Padova assai più brillante per disponibilità al gioco e spirito d'iniziativa rispetto a quello visto all'opera ieri. A parte un buon avvio, la squadra ha infatti sofferto maledettamente nella costruzione della manovra. E l'assenza per squalifica di Ronaldo non basta come alibi. Ritmo lento, poche verticalizzazioni, troppi errori nella misura dei passaggi, non certo quell'atteggiamento che si auspicava Oddo alla vigilia. Se a ciò aggiungiamo gli errori di mira da parte di Ceravolo, la giornata da dimenticare di Bifulco e il ridotto contributo di Chiricò sono ancora più chiari i contorni di una prestazione incolore.

ASSIST ILLUMINANTE

Dopo appena trenta secondi la Giana Erminio rischia già grosso. Illuminante l'assist di Chiricò per Germano il cui destro in corsa da posizione defilata viene respinto con bravura da Zanellato. Un Euganeo finalmente partecipe e caloroso spinge la squadra che tiene alto il baricentro e prova a sfondare sulle corsie esterne. Senza il brasiliano Ronaldo è Della Latta ad agire da vertice basso del centrocampo, scelta che non darà i frutti sperati. Mentre il Padova attacca a testa bassa e sfiora il gol con Ceravolo, arriva la notizia dell'1-0 del Sudtirol. La truppa di Oddo non si scompone più di tanto e con un fraseggio paziente cerca di trovare il pertugio giusto per superare lo sbarramento difensivo degli avversari. Prezioso in queste fasi soprattutto il lavoro di Dezi che trova spesso i tempi dell'inserimento. Una pregevolissima azione a palla radente viene finalizzata da Ceravolo che si gira sullo stretto e batte a rete, la mira però è alta. Sul ribaltamento di fronte il primo squillo degli ospiti, firmato da Tremolada che scappa alle spalle di Monaco e mette i brividi a Donnarumma.

ERRORE DAL DISCHETTO

Con il passare dei minuti il Padova perde un po' di lucidità e la percentuale degli errori inevitabilmente si alza. Ne approfitta la Giana Erminio per vincere più duelli individuali e rendersi minacciosa con un paio di accelerazioni. In panchina Oddo sbuffa e richiama la squadra all'ordine. A rompere l'equilibrio potrebbe essere in prossimità dell'intervallo l'intervento di Pirola su Della Latta punito dall'arbitro con il rigore: sul dischetto si presenta Ceravolo, ma la sua conclusione troppo centrale viene respinta con i piedi dal portiere. Quasi nello stesso istante si materializza il raddoppio del Sudtirol. E sull'Euganeo calano i fantasmi.

L'offensiva biancoscudata diventa più pressante nella ripresa. Mancano però le fiammate di Bifulco e Chiricò, spesso raddoppiati dai difensori e costretti a girare alla larga. Tiene bene il campo invece la Giana Erminio, abile a chiudere quasi tutte le linee di passaggio. Oddo prova a dare la scossa, operando due cambi: fuori Della Latta e Bifulco, dentro Saber e Jelenic. Si accende l'Euganeo nell'incitamento, ma il Padova fatica a cambiare passo perchè c'è sempre pochissima fluidità nella manovra. Allora il tecnico biancoscudato rompe gli indugi, inserisce Santini al posto di Settembrini e passa a un 4-2-4 decisamente a trazione anteriore.



GRANDE FREDDEZZA

Ma è un Padova sempre piatto e incapace di rendersi pericoloso. Scocca l'ora anche di Cissè e Kirwan, che vanno a rimpiazzare rispettivamente Ceravolo e Monaco. Ci vuole però un altro rigore per scardinare il bunker difensivo degli ospiti. Netto anche se inutile l'intervento in ritardo di Vono su Germano all'altezza del vertice destro dell'area: questa volta si incarica della battuta Chiricò che con grande freddezza non dà scampo al portiere. E così il terzo e poi il quarto gol del Sudtirol sono indolori anche se la capolista può volare a +3 nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti.