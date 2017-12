di Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - La selezione, il vecchiotto, la fa diciamo così toccando con mano. E non solo con allusioni, avances, palpeggiamenti, ma pure con veri e propri approcci sessuali., sostegno, una bussola per destreggiarsi di fronte alle, in questo caso un anzianotto (ma anche un uomo di mezza età) che sulla carta cercava assistenza ma evidentemente anche (pesante) compagnia. O ci stai e il posto è tuo, o ti metto alla porta e tanti saluti. Le donne che hanno lamentato di essere rimaste, loro malgrado, impigliate in ragnatele intessute da argomentazioni tanto "calienti" quanto inopportune, sono giovani: le straniere hanno. Qualcuna sposata, qualcuna no. L'amo, spesso viene lanciato sul web o su giornali di inserzioni, meno sovente con il passaparola: è ad annunci scritti che le donne rispondono mosse dalle più belle speranze, per poi entrare in un tunnel infernale di pressioni e ricatti di matrice erotica, che nulla hanno a che vedere con la qualità della formazione assistenziale. Le malcapitate che non rispondono alle profferte sessuali raccontano ai volontari di Progetto Donna Oggi di essere. Sopraffazioni che gettano la vittima in uno stato di profonda prostrazione, sia fisica che psiologica.