La porno vendetta del "fidanzato" americano conosciuto sul web

di Marina Lucchin

PADOVA Fidanzamento virtuale e sesso a distanza via webcam. È l’amore ai tempi di smartphon e social network. Altro che letterine, passeggiate mano nella mano al chiar di luna e romantici tête-à-tête magari davanti a un bel bicchiere di vino. Ma se già alcune relazioni finiscono male pur conoscendosi di persona, il rischio di fare “brutti incontri” quando c’è uno schermo a fare da filtro, è ancor più alto. E così è stato per una donna padovana di 36 anni, che, dopo aver chiuso la sua storia d’amore “virtuale” con un coetaneo statunitense, si è trovata i suoi video osé pubblicati per vendetta sui social dall’innamorato respinto. La malcapitata si è quindi rivolta ai carabinieri di Prato della Valle, guidati dal luogotenente Giancarlo Merli, per sporgere denuncia: l’americano è così ora indagato per diffusione illecita di immagini pornografiche.