di Cesare Arcolini

CAMPOSAMPIERO - È il tipico caso di “”, la vendetta tra ex, cioè la diffusione illecita di immagini o diespliciti. Un comportamento che dallo scorso 9 agosto è reato anche nel nostro Paese. Uno dei primi casi registrati in provincia è stato gestito dai carabinieri della stazione diche l’altro giorno hanno denunciato una impiegata, D.F., di 40 anni, del posto.Secondo quanto ricostruito dai militari del maresciallo Claudio Girolimetto l’indagata ha avuto per un certo periodo una relazione sentimentale con un quarantottenne operaio residente a(Venezia).La complicità tra i due era sfociata anche inche riprendevano le loro prestazioni. Sembrava un, un mezzo per rendere la coppia ancor più affiatata, ma questo comportamento ha finito per rappresentare una graveper l’uomo.