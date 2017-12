Camion sbanda e finisce nel fosso: il difficile recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cicogna a Teolo per il recupero di un camion di medie dimensioni, finito parzialmente fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente: nessun ferito. I pompieri intervenuti con due squadre da Abano e Padova anche con l’autogru, hanno recuperato il mezzo rimettendolo in strada, pronto a riprendere il viaggio. Sul posto i carabinieri per la viabilità.Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.