Rapinato in pieno giorno, 18enne si ribella e riceve un pugno in faccia

di Marina Lucchin

PADOVA «Dammi il cellulare e il portafoglio». Poi è stato preso per il bavero della giacca e, al suo tentativo di ribellione, si è beccato un. Vittima un diciottenne nato a Padova ma di origini straniere che è stato, alle 15 di mercoledì, in via Giotto, da un 24enne, Marcell Camani, arrestato per tentata rapina, visto che una pattuglia del reparto prevenzione crimine l’ha colto in flagranza.Il diciottenne, assieme a un’amica, era diretto verso i giardini dell’Arena per raggiungere la compagnia di coetanei che si ritrovava nel parco, quando ha incrociato per strada il 24enne, che non aveva mai visto in vita sua. Quest’ultimo, alterato probabilmente dall’alcol, l’ha afferrato per il bavero della giacca, intimandogli di consegnare sia il portafoglio che il cellulare, un I-Phone.