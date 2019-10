di Lino Lava

PADOVA «Mia moglie ha rischiato di morire. Il rapinatore ha usato una violenza inaudita nonostante lei non avesse posto alcuna resistenza. Gli aveva detto: “Ti do tutto, ma non farmi del male”. Invece, per strapparle la catenina dal collo l’ha strattonata e scaraventata a terra procurandole gravi lesioni. Mia moglie è ancora all’ospedale, c’è anche uno psicologo che la segue. Ma ho molta paura». A parlare è il marito della 74enne aggredita e rapinata a Padova lunedì all’ora di pranzo in un garage interrato nella centralissima via Giotto. L’uomo è sconvolto. Attraverso il suo legale, l’avvocato Riccardo Rocca, ha offerto ventimila euro a chi aiuterà le forze dell’ordine ad arrestare l’aggressore della moglie. Non vuole che il suo nome sia reso noto, ma accetta di parlare per portare la sua testimonianza di vittima della criminalità.