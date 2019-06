Rapina la donna, minaccia il marito col mattone: è un richiedente asilo

di Eugenio Garzotto

ROVOLON, poipoco prima e quando viene bloccato dal marito, subito accorso per difenderla, lo. Quindi, prosegue nella fuga ma alla fine viene intercettato dai carabinieri che gli fanno scattare le manette ai polsi.È successo l’altro pomeriggio, in poco meno di un’ora, a Rovolon. Ora Hassan Jallow, 22enneoriginario del Gambia, finirà a processo con le accuse di rapina, ricettazione e minaccia aggravata. Dovrà inoltre rispondere del reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere: prima di essere bloccato dai militari dell’Arma della stazione di Bastia, aveva infatti tentato di sbarazzarsi di un coltello che teneva in tasca, gettandolo in un campo.