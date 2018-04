Random party, ottomila in Fiera tra sbronze, droga, scippi e malori

di Marina Lucchin

PADOVA - Mega party studentesco, tra. Più di cento, l'altra notte a Padova, gli addetti alla sicurezza tra polizia, carabinieri, finanzieri con cani antidroga, vigili del fuoco, operatori di Suem e Croce rossa per presidiare il "", grande festa studentesca organizzata in Fiera, a cui hanno partecipatoMa se dentro i padiglioni i controlli erano serrati, contro droga e alcol portato da casa, per lo più camuffato in bottigliette di plastica dell’acqua, lo sballo si è consumato fuori dalla fiera. Già poco dopo le 22 davanti ai cancelli d’ingresso,Alla chiusura il bilancio sarà di u, con ragazzi in pronto soccorsoE alla fine della festa, lo spiazzo davanti alla Fiera e i marciapiedi tutt’intorno erano ricoperti di. Molti ragazzi, per superare il “problema” delle bevande a caro prezzo all'interno, si sono ubriacati prima di entrare.hanno scoperto 17 grammi di marijuana e 22 di hashish, abbandonati a terra. Interventi delle forze dell'ordine per qualche scippo, mentre il personale sanitario ha soccorso una decina di ragazzi che aveva perso i sensi per aver alzato troppo il gomito, tre sono finiti in