Malore e schianto in auto, muore l'ex pilota di rally Edi Salvan

di Camilla Bovo

PADOVA Si è spento lo scorso mercoledì sera, a soli 62 anni,famosissimonegli anni Ottanta e Novanta, imprenditore nel settore automobilistico prima e farmaceutico poi, e conosciutissimo in tutta la provincia padovana per il suo impegno politico, che l’ha portato a fondare alcuni circoli dinella Bassa Padovana e poi ad aderire all’Udeur.Alle 17.30 di mercoledì scorso Salvan era alla guida della sua auto a Padova, quando improvvisamente. Ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro, seppur a bassa velocità. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi e le sue condizioni di salute, sebbene non avesse praticamente riportato ferite nell’impatto, sono subito apparse gravi, al punto da renderne necessario il ricovero al Gallucci. Lì è morto alle 22.30, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. Questa mattina verrà effettuata l’autopsia sulla salma, per accertare le cause della morte, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un infarto.