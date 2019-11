Questura nuova e "promossa", scontro tra il Pd e la Lega

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Sulla “promozione” della questura e sull’operazione via Anelli, è scontro tra il Partito democratico e il centrodestra. Il primo ad andare all’attacco è stato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi che ha rivendicato i risultati portati a casa dall’amministrazione Giordani. «C’è chi della sicurezza ne ha fatto una questione ideologica con slogan cattivi e inutili – ha esordito Micalizzi - e c’è chi, come noi, lavora con azioni concrete per il bene della città». «La nostra amministrazione, infatti, sta cancellando per per sempre il Bronx di via Anelli – ha aggiunto –, sta offrendo spazi e strumenti migliori alle forze dell’ordine grazie alla nuova questura e sta rilanciando la Stanga combattendo il degrado e, di conseguenza, facendo risalire i valori degli immobili del quartiere».