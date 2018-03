di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Erama ha deciso lo stesso di mettersi al volante, finchè non è finito in zona industriale in cerca di sesso facile a pagamento. Una volta arrivato in via Lisbona, un padovano di 71 anni ha intravisto una giovanissima lucciola, unae l'ha fatta salire in auto. Si è spostato di poche decine di metri e ha trovato un posto dove appartarsi per "consumare".Non aveva fatto i conti però con i controlli straordinari avviati dal comando provinciale dei carabinieri proprio sabato sera. Così la coppietta è stata sorpresa dai militari. La ragazza, impaurita, prima ha cercato di fuggire, poi, bloccata, si è rifiutata di fornire le proprie generalità: è stata. Per l’anziano non è andata meglio: è stato indagato a piede libero per guida in stato diper violazione del regolamento comunale che sanziona i clienti delle prostitute.