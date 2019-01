di Luca Ingegneri

PADOVA - Intascare i soldi della prestazione e sparire senza aver consumato il rapporto sessuale non è una condotta illecita. O quantomeno non prefigura il reato di truffa. É quanto stabilisce una recentissima sentenza del giudice padovanoche ha annullato un decreto penale di condanna assolvendo l’imputata, un’addirittura con verdetto predibattimentale «perché il fatto non sussiste».