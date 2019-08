Pesta la compagna e poi invia alla famiglia le foto di lei a luci rosse

di Marina Lucchin

PADOVA -. Violata nella sua sfera più intima e gettata in pasto al pubblico ludibrio. Vittima una 31enne. Il carnefice, invece, come spesso accade, è la persona che più dovrebbe amarla al mondo: il compagno, che l’ha percossa più e più volte. I carabinieri hanno denunciato un 32enne padovano per maltrattamenti in famiglia. Ma non è tutto. L’uomo rischia una condanna fino a sei anni di carcere per aver inviato, per “punizione”, ad altre persone le foto erotiche della fidanzata. In gergo tecnico si chiama “revenge porn”, ovvero “pornovendetta”, e da fine luglio è reato.