Non dichiara redditi di moglie e figli per avere "sconto" sulla casa Ater Indagato un poliziotto in pensione

PADOVA - Il tribunale di Padova ha disposto un sequestro conservativo di 31.690 euro nei confronti di un poliziotto padovano in pensione che, per almeno 4 anni, non avrebbe dichiarato all'Ater il reddito della moglie al fine di ottenere un canone di locazione più basso.



Il raggiro è stato scoperto incrociando la banca dati dell'Agenzia delle Entrate con quella dell'Ater e si è scoperto che l'ex agente di polizia non avrebbe dichiarato dal 2014 i 12mila euro percepiti ogni anno dalla moglie e altri redditi dei figli che erano ancora residenti con lui. L'uomo, ora indagato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, avrebbe dovuto pagare un affitto di 1000 euro ma per anni ne ha pagati solo 400.

© RIPRODUZIONE RISERVATA