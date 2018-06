di Mauro Giacon

PADOVA - Il complimento più bello l’ha fatto un magistrato. «Continuate, siete gli unici a fare questo lavoro delicato». Il lavoro è diventare una cerniera che ogni giorno unisce cittadini, polizia locale e Comune. Lo fanno gli uomini del “nucleo conflitti abitativi” inserito nella squadra investigativa che a sua volta fa parte della Pg (giudiziaria) della Polizia locale. Ogni esposto di cittadini che riguardi un problema di vivibilità all’interno di un condominio corrisponde all’apertura di una pratica assegnata al nucleo.. Nel tempo non si sono limitati al sopralluogo. Hanno “scoperto” che parlando con inquilini e proprietari, con i vicini, con gli amministratori, stavano interagendo a un livello che permette di contrastare la criminalità molto più profondamente dell’attività in strada. Così si parte per un problema di disturbo, e si finisce per scoprire una rete illegale cheE si finisce poi per arrivare al racket della prostituzione. Ci sono due aspetti che vanno sottolineati. Il primo è che in condomini dove famiglie straniere devono convivere con quelle italiane è fondamentale prevenire. Perchè gli italiani se la qualità della vita degrada se ne andranno, e il condominio rischierà di diventare un ghetto. Se invece si lavora sulla convivenza, scoprendo i buchi neri, si alimenta la speranza che quegli appartamenti aumentino addirittura di valore.