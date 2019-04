Dopo gli sputi ai poliziotti, la prof indagata guida il corteo dei centri sociali

di Gabriele Pipia

PADOVA - Tamburi, megafoni e uno striscione portato a gran voce per le vie del centro: «Siamo tutte cattive maestre». Quindici giorni dopo gli scontri tra centri sociali e poliziotti in via Oberdan, gli attivisti della “Marzolo Occupata” tornano in strada. Lo fanno per schierarsi accanto alla professoressa Maria Giachi, indagata dopo gli sputi e la resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, ma anche per protestare contro lo sgombero dell’ex mensa Marzolo. L’appuntamento è alle 15, ma è trequarti d’ora dopo che sulla Gran Guardia cala il silenzio. Il volume della musica si abbassa e i tamburi si fermano: in piazza dei Signori gli occhi sono tutti puntati verso Maria Giachi. La trentenne veronese, insegnante di matematica all’istituto superiore “Alberti” di Abano Terme, prende per prima il microfono e parla come un fiume in piena per sette minuti.