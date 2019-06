​​Plateatici in centro a Padova, è scontro tra Mosco e Bressa

di Luisa Morbiato e Alberto Rodighiero

PADOVA «La Soprintendenza non ha espresso un parere vincolante, spetta al Comune decidere sui plateatici». Lo ha detto ieri il consigliere di minoranza Eleonora Mosco, dopo aver interpellato il ministero dei Beni culturali. Immediata la risposta al veleno dell'assessore al Commercio Antonio Bressa: «Mosco legga le carte e i riferimenti normativi, se è in grado di capirne il senso». Ed è guerra sull'argomento che in questi giorni non fa dormire gli esercenti cittadini, che vedono ridursi i...